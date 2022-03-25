Полицейские спасли две семьи, заблудившиеся в буран в ВКО

Машина. Фото: polisia.kz

22 марта на канал “102” Абайского районного ОП поступило сообщение о том, что две семьи заблудились во время бурана, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Получив информацию, оперуполномоченный Бектурсын Турарбеков и инспектор группы кадровой политики Руслан Мейрамгалиев незамедлительно начали поиски заблудившихся граждан.

Спустя три часа работы на служебном авто стражи порядка разыскали попавших в беду. Ими оказались жители Павлодара. В машине находились две семьи: двое мужчин, двое женщин и четверо детей.

Машина. Фото: polisia.kz

В итоге выяснилось, что они заблудились по дороге в священное место "Коныр Аулие", расположенное на территории Абайского района ВКО.

Полицейские оказали им помощь, вытащили машину из-под снега и доставили в районный центр, где обеспечили едой и ночлегом.

Спасенные поблагодарили сотрудников ОП Абайского района и пожелали им успехов в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962065-politseyskie-spasli-dve-semi-zabludivshiesya-v-buran-v-vko/