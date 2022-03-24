Почти 700 человек спасли из "снежного плена" за сутки в Казахстане

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Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане закрываются участки некоторых автодорог. Только за последние сутки из снежного заноса были спасены 687 человек, из которых 114 – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на 21 участке автодорог, из них 11 республиканского и 10 областного значения.

"За прошедшие сутки в городе Нур-Султане, в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областях из снежного заноса спасено и эвакуировано 687 человек, в том числе 114 детей", – сообщили в МЧС.

Также отмечается, что в Нур-Султане, а также в Актюбинской и Карагандинской областях из снежного плена было вызволено и отбуксировано 39 единиц легковой техники и 1 автобус.

По данным ведомства, в аварийно-спасательных работах были задействованы 578 человек и 373 единиц техники МЧС, МВД, МИО и дорожных служб.

Так, например, 23 марта в период с 13:00 по 20:00, в трех районах Акмолинской области силами ДЧС города Нур-Султан из снежного заноса спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 80 человек, из них 22 детей.

Также в период с 21:40 по 23:00 часов в Айтекебийском районе Актюбинской области спасателями областного ДЧС на очищенный участок дороги было отбуксировано 10 легковых автомобилей, в которых находились 32 человека, из них 3 детей.

Кроме того, с 10:00 по 22:30 часов спасателями ДЧС в пяти районах Карагандинской области были спасены 33 человека, из них 6 детей, а эвакуированы в ближайшие населенные пункты 50 человек, из которых 4 детей.

В период с 13:30 по 23:45 часов в трех районах Костанайской области спасателями ДЧС из снежных заносов спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 70 человек, из них 19 детей.

Как отметили сотрудники МЧС, спасенные граждане не нуждались в медицинской помощи.

"МЧС рекомендует следить за погодными условиями и без острой надобности не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае нахождения на дорогах в сложных погодных условиях звонить по номеру службы спасения "112", – предупредили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961965-pochti-700-chelovek-spasli-iz-snezhnogo-plena-za-sutki-v-kazahstane/