Пожар в подсобных помещениях был ликвидирован за 17 минут в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

В Алматы загорелись подсобные помещения в цехе рекламного агентства. Пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали огонь всего за 17 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сегодня, 24 марта, около 11 утра в Алматы произошел пожар. Видео того, как к месту возгорания направляется пожарная машина, было опубликовано в Instagram-сообществе kris.p.almaty.official. Сообщалось, что пожар случился в районе парка имени Горького в Алматы.

Позже в городском департаменте по ЧС дали официальный комментарий по поводу происшествия.

Уточнялось, что возгорание произошло в Медеуском районе по адресу улица Коперника 124 А/2. По данным пресс-службы, 24 марта в 11:11 минут силы и средства ДЧС были направлены к месту происшествия.

"По прибытии через 6 минут происходило горение подсобных помещений цеха рекламного агентства на общей площади 80 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на рядом стоящее административное здание", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате принятых мер, огонь был ликвидирован за 17 минут. Административное здание, находящееся рядом, удалось спасти.

Как сообщили в ДЧС Алматы, обстоятельства и причины возгорания пока выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961947-pozhar-v-podsobnyh-pomescheniyah-byl-likvidirovan-za-17-minut-v-almaty/