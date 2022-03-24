Житель ВКО на внедорожнике провалился под лед на Иртыше
Внедорожник провалился под лед на Иртыше в Восточно-Казахстанской области. Инцидент произошел на территории Кокпектинского района, передает Noks.kz.
По информации отдела полиции Кокпектинского района, к ним поступило сообщение о том, что на Иртыше провалился под лед автомобиль Toyota.
"За рулем находился 53-летний житель Усть-Каменогорска", - сообщили стражи порядка.
Внедорожник вытащили из воды. К счастью, водитель не пострадал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961936-zhitel-vko-na-vnedorozhnike-provalilsya-pod-led-na-irtyshe/