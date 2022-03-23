Тело мужчины нашли в салоне сгоревшего авто в ВКО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: предоставлено участником ОО "Дорожный контроль"/Noks.kz

В ночь на 22 марта в поселке Октябрьском района Алтай произошло возгорание автомобиля Mazda. В салоне было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает Noks.kz.

Сгоревший автомобиль находился на перекрестке улиц Матросова и Энгельса.

По информации пресс-службы ДП ВКО, после локализации пожара в салоне было обнаружено тело мужчины.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.204 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза для установления личности погибшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961810-telo-muzhchiny-nashli-v-salone-sgorevshego-avto-v-vko-video/