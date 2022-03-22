52 человека застряли в горах из-за поломки автобуса в Алматинской области (фото, видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

20 марта в 19:00 часов сотрудники ДЧС Алматинской области помогли выбраться из горной местности 52 туристам, которые застряли там из-за поломки транспорта. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Как указали в ДЧС, за оказавшимися в беде гражданами выехали трое сотрудников и один "КамАЗ" "Вахтовка".

Их нашли и подобрали в 25 километрах от села Нура Енбекшиказахского района, а именно в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты.

Всех туристов, оказавшихся жителями города Алматы, доставили до села Нура, откуда они уже самостоятельно направились по местам жительства на попутном транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961773-52-cheloveka-zastryali-v-gorah-iz-za-polomki-avtobusa-v-almatinskoy-oblasti-foto-video/