Происшествия
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Не менее 95 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе

Два поезда столкнулись
Кадр из видео с места событий: twitter.com/AmirHamouii

Два пассажирских поезда столкнулись в Тунисе, пострадали люди. Местная служба спасения сообщила, что не менее 95 человек травмировались в этом инциденте.

Около 10 человек доставили в больницу после аварии, пишет Salemgists. Большинство травм были несерьезными, добавил собеседник издания.

Представитель гражданской обороны Моез Триаа сообщил, что погибших не было. Кроме того, по его словам, один поезд вовсе был пуст.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961721-ne-menee-95-chelovek-postradali-v-rezultate-stolknoveniya-poezdov-v-tunise-video/

Автор: Виктор Николаев
Не менее 95 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе

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