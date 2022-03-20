Теплотрассу прорвало в Алматы: ремонтные работы завершены, прорыв устранен

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Ремонтные бригады завершили работы на месте порыва теплотрассы на углу улиц Саина и Улугбека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", все последствия порыва теплотрассы по юго-западной стороне улицы Саина были ликвидированы.

На месте был заменен сегмент трубопровода диаметром 700 мм.

После работ на теплотрассе провели испытания, после чего вновь ввели в строй. На данный момент все работает в заданном режиме.

Кроме того, возобновляется подача горячей воды и отопления в контуре улиц Улугбек - Саина - Жандосова – Яссауи.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (выброс воды, пар) горожан попросили не предпринимать самостоятельных действий.

В таких случаях о происшествии необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по следующим телефонам:

+7 (727) 378-06-65 - звонки принимаются круглосуточно;

+7 (727) 341-07-77 - звонки принимаются с 08:00 до 18:00 часов.

Напомним, что о прорыве теплотрассы в Алматы стало известно вчера вечером. Предварительная причина аварии - изношенность трубопровода, поскольку труба, которую прорвало, была введена в эксплуатацию еще в 1989 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961646-teplotrassu-prorvalo-v-almaty-remontnye-raboty-zaversheny-proryv-ustranen/