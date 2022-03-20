Теплотрассу прорвало в Алматы: ремонтные работы завершены, прорыв устранен
Ремонтные бригады завершили работы на месте порыва теплотрассы на углу улиц Саина и Улугбека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.
Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", все последствия порыва теплотрассы по юго-западной стороне улицы Саина были ликвидированы.
На месте был заменен сегмент трубопровода диаметром 700 мм.
После работ на теплотрассе провели испытания, после чего вновь ввели в строй. На данный момент все работает в заданном режиме.
Кроме того, возобновляется подача горячей воды и отопления в контуре улиц Улугбек - Саина - Жандосова – Яссауи.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации (выброс воды, пар) горожан попросили не предпринимать самостоятельных действий.
В таких случаях о происшествии необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по следующим телефонам:
- +7 (727) 378-06-65 - звонки принимаются круглосуточно;
- +7 (727) 341-07-77 - звонки принимаются с 08:00 до 18:00 часов.
Напомним, что о прорыве теплотрассы в Алматы стало известно вчера вечером. Предварительная причина аварии - изношенность трубопровода, поскольку труба, которую прорвало, была введена в эксплуатацию еще в 1989 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961646-teplotrassu-prorvalo-v-almaty-remontnye-raboty-zaversheny-proryv-ustranen/