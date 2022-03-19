Теплотрассу прорвало в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 19 марта, примерно в 20.00 в Алматы прорвало тепломагистраль в районе пересечения улиц Саина и Улугбека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Яна Гирина.

Как сообщил Гирин Ян, произошел прорыв трубы диаметром 700 мм.

Предварительная причина аварии - изношенность трубопровода, поскольку труба, которую прорвало, была введена в эксплуатацию еще в 1989 году. Срок эксплуатации таких труб составляет 25 лет, труба проработала 33 года - летом она прошла гидравлические испытания, однако сейчас, по всей видимости, не выдержала перепада температур, отметил Гирин.

Информация о жертвах или пострадавших в результате аварии не поступала.

Последствия аварии устраняют сотрудники ТОО "Алматинские тепловые сети" - на месте работает сразу несколько бригад.

Отмечается, что в близлежащие жилые дома прекращена подача горячей воды, однако на температуру воздуха в домах это повлиять не должно.

Ожидается, что к утру авария будет ликвидирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961621-teplotrassu-prorvalo-v-almaty-video/