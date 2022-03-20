Более 30 детей эвакуировали из больницы из-за сильного задымления в Павлодаре

Горящий колодец. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

19 марта в ДЧС Павлодарской области пришло сообщение о сильном задымлении в детской областной больнице в Павлодаре. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Как указали в ведомстве, сообщение о задымлении поступило им в 20:47.

Выяснилось, что на открытой территории за зданием детской областной больницы в Павлодаре в теплокоммуникационном колодце загорелся мусор. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Из-за пожара в колодце образовалось задымление на первом этаже областной детской больницы.

Для обеспечения безопасности детей и персонала пожарные эвакуировали из пятиэтажного здания больницы в соседний корпус 28 человек, из которых 27 - дети. Работники больницы эвакуировали еще 9 человек, семеро из них - дети.

Никому из них медицинская помощь не понадобилась. Жертв и пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован в 21:20. Кроме того, пожарные удалили дым в здании больницы. На месте работали 52 сотрудника и 12 единиц техники Департамента по ЧС Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961636-bolee-30-detey-evakuirovali-iz-bolnitsy-iz-za-silnogo-zadymleniya-v-pavlodare/