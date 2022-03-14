200 автомобилей застряли на трассе в Павлодарской области

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Вчера, 13 марта, из-за непогоды в Павлодарской области закрыли трассу республиканского значения. В итоге порядка 200 автомобилей застряли в пути, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.

Как отметили в ведомстве, из-за непогоды была закрыта трасса "Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты". В итоге образовалось скопление техники в количестве 150 легковых автомобилей и 50 грузовых.

В связи со сложившейся ситуацией был выставлен пост местной полицейской службы и задействован пункт обогрева на базе гостиницы "Сарухан".

Спасатели эвакуировали из застрявших авто 36 человек, в том числе 6 детей. Всех эвакуированных разместили в теплом помещении и предоставили им питание.

"Позже затор техники удалось устранить и весь автотранспорт тронулся единой колонной в сопровождении сотрудников управления по ЧС и местной полицейской службы", - заключили в департаменте.

Напомним, вчера в четырех регионах Казахстана из-за непогоды были закрыты дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960493-200-avtomobiley-zastryali-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/