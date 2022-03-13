Мужчину и кота спасли пожарные из горящей квартиры в Павлодаре (видео)

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Пожар произошел в одной из квартир в Павлодаре. Пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти хозяина квартиры, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел 11 марта в доме по улице Торайгырова. Прибывшие на место пожара сотрудники ДЧС выяснили, что в квартире на четвертом этаже горели домашние вещи, мебель и бытовая техника.

Дверь квартиры пришлось вскрывать гидравлическим инструментом.

Хозяин квартиры 1972 года рождения был без сознания. Ему оказали первую помощь и передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Также борцы с огнем спасли кота, который жил в этой квартире. С помощью дыхательного аппарата на сжатом воздухе произвели искусственную вентиляцию легких.

Отмечается, что до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались девять человек.

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара. Был составлен соответствующий протокол.

На месте работали 25 человек личного состава и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба "102".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960423-muzhchinu-i-kota-spasli-pozharnye-iz-goryaschey-kvartiry-v-pavlodare-video/