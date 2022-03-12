СТО с тремя машинами сгорела в Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Алматы

Накануне около 10 утра на пульт 101 поступило сообщение о пожаре на СТО в микрорайоне Ерменсай. Подробности происшествия озвучиваются в официальном Telegram-канале департамента полиции Алматы.

К приезду пожарных два бокса и расположенные на втором этаже жилые комнаты были полностью охвачены огнем.

Выяснилось, что пожар первым заметил сосед, после чего сразу побежал на помощь.

Супруга и ребенок мастера СТО не могли спуститься на улицу, так как первый этаж уже объяло пламя.

Мужчина сначала вынес ребенка, а затем вернулся за женщиной и помог ей.

На место происшествия приехали медики, они увезли мать и малыша в больницу на обследование.

В ДП Алматы сообщили, что дом сгорел почти полностью. Уничтожены и три машины, стоявшие внутри СТО.

Общая площадь возгорания составила около 100 кв.м.

"Пожарные дознаватели приступили к установлению причин вспыхнувшего огня", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960386-sto-s-tremya-mashinami-sgorela-v-almaty-video/