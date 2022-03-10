Пожар произошел в здании "Абу-Даби Плаза" в Нур-Султане

Абу-Даби Плаза. Фото: astana.gov.kz

Сегодня в 14:57 на пульт пожарной службы "101" поступило сообщение о возгорании в здании "Абу-Даби Плаза" в Нур-Султане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

На место происшествия по адресу: улица Сыганак, 60/5, выехали пожарные подразделения ДЧС.

Уже через 4 минуты, прибыв к месту происшествия, они установили факт возгорания вентиляционной камеры на первом этаже здания "Абу-Даби Плаза".

Подчеркивается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. До прибытия огнеборцев сотрудники и посетители эвакуировались самостоятельно.

На месте пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС города Нур-Султана. Пожар ликвидирован в 15:24.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960096-pozhar-proizoshel-v-zdanii-abu-dabi-plaza-v-nur-sultane/