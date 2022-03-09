Автомобиль с двумя детьми застрял в снегу в Восточном Казахстане

Застрявший в снегу автомобиль. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Восточно-Казахстанской области автомобиль застрял в снегу. В салоне находились шестеро пассажиров, из которых двое – дети, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО на своей официальной странице в Instagram.

В шести километрах от озера Каменское Уланского района Восточно-Казахстанской области автомобиль марки Mazda застрял в мокром снегу. Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, автомобиль не смог выбраться самостоятельно.

В застрявшей машине находилось шестеро пассажиров, в том числе двое детей.

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда восточно-казахстанского ДЧС. Спасатели отбуксировали автомобиль на трассу, после чего он смог продолжить движение.

"ДЧС ВКО напоминает, при штормовом предупреждении и непогоде не стоит покидать населенные пункты. Не стоит рисковать и пренебрегать предупреждениями спасателей", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959896-avtomobil-s-dvumya-detmi-zastryal-v-snegu-v-vostochnom-kazahstane/