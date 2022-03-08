Ледяная глыба рухнула на авто в Павлодаре (фото, видео)

Место происшествия. Фото: ДП Павлодарской области

Ледяная глыба рухнула с крыши торгового дома в Павлодаре на припаркованную рядом Toyota Camry. В результате была смята крыша иномарки, разбиты лобовое и заднее стекла. В департаменте полиции региона сообщили, что привлекли к ответственности директора ТОО, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в Instagram. На кадрах видно, как глыба обрушивается на крышу иномарки.

В этот момент внутри машины никого не было. Как выяснили полицейские, владелец припарковал авто между двумя домами по улице Торайгырова и зашел в магазин.

Место происшествия. Фото: ДП Павлодарской области

"Через некоторое время сработала сигнализация. Подойдя к машине, он увидел, что на авто лежат куски льда и снега, которыми разбиты лобовое и заднее стекла, повреждена крыша", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Стражи порядка провели проверку и выяснили, что снег упал с крыши торгового дома. В итоге к административной ответственности привлекли директора ТОО за несвоевременную очистку.

Возмещать нанесенный ущерб владельцу легковушки придется в частном порядке. Если не удастся сделать это добровольно, то решать вопрос нужно будет через суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959716-ledyanaya-glyba-ruhnula-na-avto-v-pavlodare-foto-video/