Из горевшего банного комплекса в Семее вывели двоих человек

Горевший банный комплекс. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

В городе Семее загорелось двухэтажное здание банного комплекса. Из горящего помещения вывели двоих человек, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

В воскресенье, 6 марта, в Семее загорелся двухэтажный банный комплекс, расположенный по улице Каржаубайулы.

По данным ДЧС ВКО, на момент прибытия пожарной бригады огнем было охвачено парильное помещение. Из него благополучно удалось вывести двоих человек.

Пожар был ликвидирован. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

"ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на объектах, вовремя устранять нарушения и оборудовать объект первичными средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", – говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959674-iz-goryaschego-bannogo-kompleksa-v-semee-vyveli-dvoih-chelovek/