Почти 40 тыс. человек из-за сильного ветра остались без света в Атырауской области

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Жители 16 поселков Курмангазинского района Атырауской области остались без электричества из-за сильного ветра.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", вчера, 5 марта, в регионе был сильный ветер, порывы которого достигали скорости 25 метров в секунду. Непогода обрушила столбы и повредила линии электропередачи.

Отключенными от электроэнергии, по данным телеканала, остались почти 60 тысяч абонентов.

Региональное издание "Ак Жайык", ссылаясь на ДЧС области, уточняет, что к этому часу подачу электроэнергии возобновили более чем 20 тыс. потребителей.

"5 марта с 03.10 часов в Курмангазинском районе из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер, порывы 22-23 м/с) произошло аварийное отключение электроснабжения частично в поселках Курмангазы, Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшово. Общее количество абонентов 52 907.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами АО "Атырау-Жарык". Работают 10 аварийных бригад и 3 единицы техники.

По состоянию на 11.30 6 марта подключены села Орлы, Шортанбай и частично поселок Курмангазы. Остальные населенные пункты остаются неподключенными, количество абонентов - 38 333.

В данный момент работы по восстановлению продолжаются", - сообщили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959601-pochti-40-tys-chelovek-iz-za-silnogo-vetra-ostalis-bez-sveta-v-atyrauskoy-oblasti/