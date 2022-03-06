Солдат-срочник пропал на границе Казахстана, его разыскивает КНБ

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Пограничная служба КНБ по Жамбылской области ищет солдата-срочника, пропавшего 2 марта текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Указывается, что рядовой Бердишов Улыкбек Айдарбекулы, пропавший 2 марта, проходил срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр".

В поисках задействованы силы Департамента Пограничной службы и Департамента полиции по Жамбылской области.

По данному факту проводятся следственные действия и расследование.

В КНБ попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8 (717) 271-94-58 (телефон доверия Пограничной службы).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959582-soldat-srochnik-propal-na-granitse-kazahstana-ego-razyskivaet-knb/