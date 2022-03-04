Двухэтажное здание магазина горело в Балхаше (видео)

Горящий магазин. Кадр из видео: instagram.com/severnoe_pribalkhashe_news

В городе Балхаше Карагандинской области произошел крупный пожар – загорелось двухэтажное здание магазина "Строймарт", передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение о возгорании поступило вчера, 3 марта, в 21:47. В микрорайоне Сатпаева в Балхаше загорелось двухэтажное здание магазина.

Видео происшествия было опубликовано в одном из региональных Instagram-сообществ.

По предварительным данным, горел отдел игрушек, а также наружная обшивка здания. Площадь возгорания предварительно оценивалась в 120 квадратных метров. На место происшествия выехала пожарная бригада ДЧС Карагандинской области.

Позже в пресс-службе ДЧС сообщили, что горели несколько отделов, в том числе продовольственных.

"Произошло горение товарно-материальных ценностей в отделах игрушек, канцтоваров и постельных принадлежностей, деревянных стеллажей хлебо-булочного отдела, сгораемых частей двух кассовых аппаратов и четырех банкоматов на первом этаже в торговом доме "Фудмарт", а также наружной обшивки здания и пяти пластиковых оконных блоков на общей площади 120 квадратных метров", – сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 22:58, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

По данным ДЧС, в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 13 человек личного состава, а также 2 единицы техники и 5 сотрудников ТОО "Серіктес".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959200-dvuhetazhnoe-zdanie-magazina-gorelo-v-balhashe-video/