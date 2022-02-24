Военный самолет Украины разбился под Киевом. Погибли пять человек
Самолет Вооруженных сил Украины упал в Киевской области. В результате инцидента погибли пять человек.
О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что военный самолет Украины упал между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области. После падения самолет загорелся.
В результате катастрофы погибли пять человек, судьба еще девяти не уточняется, пишет издание.
Ликвидацией последствий занимаются 37 человек и восемь единиц техники. Причина происшествия также не указывается.
Ранее сообщалось, что НАТО развернет дополнительные силы обороны на фоне ситуации в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957816-voennyy-samolet-ukrainy-razbilsya-pod-kievom-pogibli-5-chelovek/