Военный самолет Украины разбился под Киевом. Погибли пять человек

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Самолет Вооруженных сил Украины упал в Киевской области. В результате инцидента погибли пять человек.

О случившемся сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что военный самолет Украины упал между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района Киевской области. После падения самолет загорелся.

В результате катастрофы погибли пять человек, судьба еще девяти не уточняется, пишет издание.

Ликвидацией последствий занимаются 37 человек и восемь единиц техники. Причина происшествия также не указывается.

Ранее сообщалось, что НАТО развернет дополнительные силы обороны на фоне ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957816-voennyy-samolet-ukrainy-razbilsya-pod-kievom-pogibli-5-chelovek/