Взрыв прогремел на СТО в Актобе: здание разрушено, есть погибший (фото, видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДЧС Актюбинской области

22 февраля в 04.11 часов на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на заправке по улице Смагулова в Актобе. На место незамедлительно направили огнеборцев. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По прибытии сотрудников было обнаружено, что на станции технического обслуживания произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 кв. м. без возгорания.

Место происшествия. Фото: ДЧС Актюбинской области

Повреждены 11 автомобилей, находившиеся внутри и рядом с СТО.

"Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси - утечка газа с газобаллонного оборудования автомобиля", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Место происшествия. Фото: ДЧС Актюбинской области

На месте происшествия работают силы и средства ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники, а также 2 единицы техники местных исполнительных органов.

Место происшествия. Фото: ДЧС Актюбинской области

Кроме того, были проведены поиски пропавшего охранника 1954 года рождения, которого обнаружили под завалами без признаков жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957230-vzryv-progremel-na-sto-v-aktobe-est-pogibshiy/