Пожарные вынесли парализованную пенсионерку из горящего дома в Петропавловске

Пожарный и пенсионерка: instagram.com/soltustkqaz_tjm

19 февраля огнеборцы в Петропавловске спасли 69-летнюю парализованную женщину, находившуюся в горящем доме. Об этом сообщили на официальной странице ДЧС СКО в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, в тот день пожарным поступило сообщение о том, что в одном из в частных жилых домов по улице Казахстанской правды из-под пола идет дым.

Всего через минуту на месте уже оказались огнеборцы специализированной пожарной части №2 в составе двух отделений, которых встретили взволнованные арендаторы дома.

Они рассказали, что в помещении находится пожилая парализованная женщина, которой они не смогли помочь, так как горел пол при входе в жилой дом, а изнутри все пространство было заполнено едким густым дымом.

Пенсионерку в итоге обнаружили в дальней комнате. Командир отделения Самат Жапаров оперативно оказал пострадавшей первую доврачебную помощь и надел на нее спасательный капюшон для подачи свежего воздуха.

Сразу после того, как состояние женщины стабилизировалось, ее укутали в одеяло и и перенесли в соседний жилой дом, а после приезда скорой помощи передали медикам.

Возгорание также удалось ликвидировать в максимально короткий срок, благодаря чему был спасен дом, а итоговая площадь пожара составила всего 0,5 квадратного метра.

"Ребята очень рады, действовали оперативно и слаженно. Подарили Светлане Ивановне вторую жизнь, ведь именно сегодня ей исполнилось 69 лет!" - поделился своей радостью Самат Жапаров.

Отмечается, что послужном списке пожарного немало таких случаев: он участвовал в спасении людей (в том числе и детей) в пожарах, а однажды даже задержал и передал в руки полиции правонарушителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956967-pozharnye-vynesli-paralizovannuyu-pensionerku-iz-goryaschego-doma-v-petropavlovske/