Крупный пожар произошел на складе в Усть-Каменогорске (фото, видео)

Пожар на складе. Фото: ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске загорелся склад на одном из городских предприятий. Огонь охватил помещения общей площадью в 200 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ДЧС Восточно-Казахстанской области.

О крупном пожаре на одном из складов в Усть-Каменогорске стало известно сегодня, 18 февраля, около шести утра. На место происшествия сразу же была направлена пожарная бригада.

Сообщается, что склад горел открытым пламенем. Также внутри помещения огнем были охвачены два грузовых и один легковой автомобиль.

Сотрудники ДЧС. Фото: ДЧС ВКО

Огонь удалось ликвидировать только через два часа, полностью пожар был потушен в 08:16 утра. Всего для борьбы с огнем было задействовано 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

В пресс-службе областного ДЧС отметили, что жертв и пострадавших не было.

"Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", – отметили сотрудники ДЧС.

Пожар на складе. Фото: ДЧС ВКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956844-krupnyy-pozhar-proizoshel-na-sklade-v-ust-kamenogorske-foto-video/