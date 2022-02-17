Число погибших в ходе сильных дождей в Бразилии достигло 104 человек

Жители Петрополиса смотрят на разрушенный после урагана город. Фото: Andre Borges/Bloomberg via Getty Images

Число погибших в ходе сильных дождей, которые обрушились на один из регионов в Бразилии, достигло 104 человек, передает G1.

По меньшей мере восемь из погибших во время сильных дождей в Петрополисе оказались детьми.

Муниципалитет Петрополис входит в штат Рио-де-Жанейро в Бразилии.

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По данным Государственного департамента гражданской обороны, 24 человека удалось спасти.

"Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров. Это был очень необычный дождь", - сказал губернатор Клаудио Кастро во время пресс-конференции.

Точное число пропавших без вести жителей Петрополиса неизвестно. Но спасатели считают, что их примерно 35 человек. В их поиске задействованы 400 пожарных.

54 дома было разрушено. Примерно 370 человек вовремя эвакуированы и укрыты в безопасном месте.

Мэрия Петрополиса объявила чрезвычайное положение. Больницы работают в усиленном режиме, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956514-chislo-pogibshih-v-hode-silnyh-dozhdey-v-brazilii-dostiglo-104-chelovek/