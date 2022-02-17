Российская ГРЭС выплатит штраф за аварию на территории Казахстана

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Российская гидроэлектростанция выплатит штраф за аварию на казахстанской территории - из-за прорыва трубы на приграничном участке разлились золошлаковые отходы.

Как сообщает телеканал "Астана", прорыв на трубопроводе Троицкой электростанции в Челябинской области произошел еще две недели назад. Из-за аварии золошлаковые отходы разлились на приграничном участке площадью 400 квадратных метров.

По договоренности между странами, отходы российского предприятия поступают в приграничное озеро Шубарколь. В костанайском департаменте экологии сообщили, что после ЧП аварийный трубопровод сразу отключили.

По словам экспертов, отходы не представляют опасности. Несмотря на это, разлитую пульпу работникам ГРЭС необходимо собрать в течение двух месяцев.

Общий ущерб оценен в полмиллиона тенге.

"Предприятие за данное нарушение привлечено к административной ответственности в размере 150 МРП (459 тыс. тенге). По данному нарушению вынесено предписание об устранении (последствий - прим.ред.) данного нарушения. Основная часть золошлаковых отходов уже предприятием вывезена и очищена", - сообщил государственный экологический инспектор по Костанайской области Ойрат Унтабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956492-rossiyskaya-gres-vyplatit-shtraf-za-avariyu-na-territorii-kazahstana/