Мать и дочь пострадали в результате хлопка газа в Шымкенте (фото)

Фото с места событий: ДЧС Шымкента

Накануне днем в одном из частных домов Шымкента произошел хлопок газовоздушной смеси и пожар. В результате произошедшего пострадала взрослая женщина и ее дочь, сообщается в официальном Instagram ДЧС города.

Инцидент произошел в доме на улице Березовая на площади 56 кв. м. По данным ДЧС, внутри дома случился хлопок газовоздушной смеси из-за неисправности шланга газового баллона.

Также произошло обрушение стены на площади 28 кв. м.

Пожарные вынесли из дома 4 газовых баллона емкостью 50 литров.

В результате пожара девочка 2016 года рождения получила ожоги ног, лица и спины (около 15%). Ее госпитализировали в ожоговое отделение больницы Шымкента. Также пострадала ее мать 1993 года рождения. Она получила ожог лица, от госпитализации женщина отказалась.

На месте работали 17 сотрудников ДЧС и 3 единицы техники службы пожаротушения, а также бригада филиала центра медицины катастроф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956413-mat-i-doch-postradali-v-rezultate-hlopka-gaza-v-shymkente-foto/