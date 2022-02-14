"Не хочу никакой крови и мести": жена погибшего павлодарца обратилась к Токаеву

Ерлан Тыныбаев. Фото: из семейного архива

В Павлодаре вдова погибшего 58-летнего Ерлана Тыныбаева рассказала, что спустя 4 месяца после смерти мужа на производстве уголовное дело закрыли. Применили закон об амнистии. Женщина настаивает на возобновлении расследования и передаче дела в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Алмагуль Тыныбаевой, ее муж работал на кирпичном заводе примерно год. Доходы там были небольшие, но нужно было зарабатывать.

29 сентября мужчина ушел в ночную смену, а через несколько часов его супруге сообщили, что он погиб.

"Ему один из рабочих дал указание, чтобы он взял вилы, пошел и устранил инородное тело, застрявшее в оборудовании. Это был кусочек кирпича. В этот момент двинулся станок и его зажало. Никого рядом не оказалось", - говорит вдова Алмагуль Тыныбаева.

По словам женщины, следствие длилось на протяжении 4 месяцев, но недавно ей сообщили о прекращении досудебного расследования.

В документе указывается, что вина в смерти Ерлана Тыныбаева лежит на директоре. Однако из-за амнистии от уголовной ответственности его освободили.

"Я прошу помощи у общественности, у вышестоящих органов, обращаюсь к президенту Касым-Жомарту Токаеву, пересмотрите дело, пожалуйста. Я не хочу никакой крови, мести, я просто хочу справедливости", - обращается Алмагуль Тыныбаева.

По словам вдовы, при вынесении решения о прекращении расследования потерпевших ни о чем не спрашивали.

В полиции корреспонденту NUR.KZ ответили, что в таких случаях делать этого и не обязаны.

"В данном случае согласие потерпевших при применении Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" не требуется.

В сентябре 2021 года Южным отделом полиции Павлодара проводилось досудебное расследование по статье 156 части 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сроки досудебного расследования продлевались до 4 месяцев в связи с обжалованием руководством ТОО акта специального расследования несчастного случая на производстве. А именно, они были не согласны с выводами комиссии по вине работодателя", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Павлодарской области Жанна Белялова.

На обжалование решения у потерпевших еще есть время. По словам супруги Ерлана Тыныбаева, мужчина был здоров, даже хронических заболеваний у него не было. От предприятия, на котором он погиб, семья получила лишь миллион тенге на организацию похорон.

Напомним, о гибели рабочего на кирпичном заводе в Павлодаре стало известно в конце сентября 2021 года. Тогда сообщалось, что мужчину придавило станком.

Спустя несколько недель в управлении труда Павлодарской области озвучили данные проверки, определив 100-процентную вину работодателя в гибели сотрудника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956039-ne-hochu-nikakoy-krovi-i-mesti-zhena-pogibshego-pavlodartsa-obratilas-k-tokaevu/