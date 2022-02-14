Мор рыбы в Есиле: ситуацию прокомментировали в Минэкологии (видео)

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Факт массовой гибели рыбы расследуют специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства провели мониторинг рыбохозяйственных водоемов. В ходе проверки был установлен факт массовой гибели рыбы в реке Есиль. В частности, в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 кг мертвой рыбы.

В Минэкологии отметили, что в связи с этим совместно с представителями Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводится пробная работа.

Погибшую подо льдом рыбу собрали и отправили на лабораторное исследование. Остальная же рыба, по данным министерства, уничтожена с соблюдением саннорм. Предположительно, гибель рыбы могла произойти из-за недостатка кислорода подо льдом.

Окончательные результаты проверки будут объявлены после того, как они станут известны.

Вместе с тем эксперты приняли меры по недопущению массовой гибели рыбы в будущем. Так, установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. Это, в свою очередь, является большим стимулом для обеспечения кислородом воды подо льдом.

Мониторинг состояния водоема продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955975-massovaya-gibel-ryby-v-reke-esil-situatsiyu-prokommentirovali-v-minekologii-video/