Мощный пожар вспыхнул в фуре из Узбекистана в Павлодарской области (фото, видео)

Горящий грузовик. Фото: ДЧС Павлодарской области

Большегруз, ехавший из Узбекистана в Россию, загорелся на трассе Нур-Султан – Павлодар. Пламенем оказалась охвачена полностью фура и кабина. Двоих водителей спасатели эвакуировали в пункт обогрева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации пожарных, сообщение к ним поступило примерно в 2 часа ночи. На трассе в Павлодарской области загорелся грузовой Renault Premium, 2010 года выпуска. Большегруз с узбекскими номерами следовал в Россию, был гружен вещами.

"Полностью выгорела грузовая машина на площади 40 квадратных метров. В трассовый медико-спасательный пункт эвакуировали 2 водителей в пункт обогрева поселка Калкаман. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Горящий грузовик. Фото: ДЧС Павлодарской области

Ликвидировать возгорание удалось лишь к 5 утра. По информации спасателей, причиной пламени стало короткое замыкание электропроводки.

Горящий грузовик. Фото: ДЧС Павлодарской области

Стоит отметить, что в регионе уже несколько дней держится низкая температура. В Павлодаре столбики термометров ночью опускаются до -30 градусов. Из-за этого накануне, в пятницу, отменили занятия для учащихся 1-9 классов первой смены, и 1-4 классов – второй смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955796-moschnyy-pozhar-vspyhnul-v-fure-iz-uzbekistana-v-pavlodarskoy-oblasti-foto-video/