Мужчина и женщина найдены мертвыми в мастерской по ремонту обуви в Караганде

Место происшествия. Фото: ДЧС Карагандинской области

В Караганде произошел пожар в мастерской по ремонту обуви, расположенной на улице Сатыбалдина. Во время возгорания в контейнере были найдены тела двух человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Пожар в мастерской по ремонту обуви произошел ночью 10 февраля. Когда очевидцы вызвали огнеборцев, в отдельно стоящем контейнере горела внутренняя деревянная обшивка.

Внутри были найдены мужчина и женщина, которые не подавали признаков жизни

"Пожар произошел на площади 4 квадратных метров. До прибытия противопожарной службы из мастерской вынесены тела двух человек: мужчины и женщины", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Погибшие 1980 и 1981 годов рождения. Обстоятельства их смерти и причина пожара устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955735-muzhchina-i-zhenschina-naydeny-mertvymi-v-masterskoy-po-remontu-obuvi-v-karagande/