Горящая фура перекрыла движение на трассе в Восточном Казахстане (видео)

Горящая фура. Кадр из видео: instagram/shygysqaz_tjd

На автодороге Усть-Каменогорск – Семей загорелся грузовой автомобиль марки Scania, в котором перевозили ацетиленовые баллоны. Движение на дороге было перекрыто, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Машина загорелась 9 февраля около 21:00 в Уланском районе ВКО, за 20 километров от села Таврия. Пожар произошел на автотрассе Усть-Каменогорск – Семей, из-за чего движение было временно перекрыто.

К моменту, когда прибыли пожарные, пламенем был объят весь автомобиль. На место происшествия также были направлены врачи из трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф. Тем не менее, сообщается, что водитель не пострадал.

"Сразу тушение было невозможно производить в связи со взрывами баллонов. Огнеборцы сперва находились на расстоянии, соблюдая технику безопасности.

Когда взрывы прекратились, пожарные стали подавать воду на охлаждение баллонов и тушение", – поясняют в сообщении ДЧС.

Пожар удалось локализовать в 22:35. Всего было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения восточно-казахстанского ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955421-goryaschaya-fura-perekryla-dvizhenie-na-trasse-v-vostochnom-kazahstane/