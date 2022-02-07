Мужчина получил сильные ожоги при пожаре в Павлодаре (фото)

Загоревшийся дом. Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре загорелся каркасно-камышитовый дом. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Вчера, 6 февраля, в 18:45 поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар. Загорелся каркасно-камышитовый двухквартирный частный дом по улице Сейфуллина.

На место происшествия сразу были направлены 2 единицы техники, 7 человек личного состава ЦМК, а также службы "103" и "102".

Сообщается, что горели деревянные конструкции в коридоре. Затем пламя перешло на пристроенную к дому времянку.

В пожаре пострадали два человека: мужчина и женщина 1980 года рождения. Пострадавший мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Павлодарской городской больницы № 1. Он получил термические ожоги 2-3 степени на 70% тела.

Также отмечается, что пострадавшая женщина получила отравление продуктами горения. Она от госпитализации отказалась.

Как сообщают в пресс-службе ДЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, хотя с жителями этого дома еще в октябре прошлого года проводился инструктаж о пожарной безопасности. Материальный ущерб еще устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954933-muzhchina-poluchil-silnye-ozhogi-pri-pozhare-v-pavlodare-foto/