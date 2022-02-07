Восемь этажей высотки горели в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: instagram.com/astana.times

В воскресенье, 6 февраля, в одном из столичных жилых комплексов произошел пожар - загорелся утеплитель под облицовкой здания, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места ЧП появились в социальных сетях. На ролике виден полыхающий балкон ЖК, можно также разглядеть огонь под облицовкой высотки.

Как сообщили в столичном департаменте по ЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт "102" в 9 часов вечера.

Как оказалось, загорелся утеплитель (минвата), расположенный под керамогранитом - облицовкой здания. Огонь охватил 8 этажей - с восьмого по пятнадцатый.

Кроме того, на балконе 15 этажа загорелись строительные материалы и мусор. Общая площадь пожара здесь составила 23 квадратных метра.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар менее чем за час. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Причина возгорания еще не установлена.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области во время пожара сгорели шесть автомобилей марки "ГАЗель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954872-vosem-etazhey-vysotki-goreli-v-nur-sultane-video/