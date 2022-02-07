Шесть авто сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области (фото)

Фото с места происшествия: instagram.com/aqmola_tjd

В воскресенье, 6 февраля, в городе Щучинск в Акмолинской области случился серьезный пожар, уничтоживший шесть авто. Об этом сообщает официальная Instagram-страница ДЧС региона.

Огонь охватил гараж модульного типа - здание состоит из четырех металлических контейнеров под общей крышей площадью 290 квадратных метров.

Больше часа сотрудники ДЧС боролись с огнем. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Но огонь уничтожил шесть автомобилей марки "ГАЗель", стоявших в гараже.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Спасатели вновь напомнили жителям и гостям города о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Уральске на одном из городских рынков случился крупный пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954834-shest-avto-sgoreli-vo-vremya-pozhara-v-garazhe-v-akmolinskoy-oblasti-foto/