МЧС опровергло слухи о крупном степном пожаре в Казахстане

Фото: МЧС РК

В Министерстве по ЧС Казахстана опровергли слухи о крупном степном пожаре в стране - подобная рассылка вместе с прикрепленным видео появилась в мессенджерах казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Талгата Уали.

Как сообщили в МЧС, казахстанцы распространяют видеоролик, на котором запечатлены последствия серьезного пожара. В прикрепленном сообщении говорится, что в стране "зарегистрирован крупной степной пожар".

Однако эта информация не соответствует действительности, заявили в министерстве.

"На данный момент на территории страны крупных степных пожаров не зарегистрировано.

Случай, показанный на видео, произошел в 2021 году в Балхашском районе Алматинской области. Просим не распространять ложную информацию и не будоражить общественность", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954321-mchs-oproverglo-sluhi-o-krupnom-stepnom-pozhare-v-kazahstane/