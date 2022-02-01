Появились подробности гибели целой семьи в Шымкенте

Кадр из видео: Otyrar.kz

В квартире двухэтажного жилого доме в Шымкенте обнаружили тела троих человек. Они оказались членами одной семьи. Появились подробности гибели людей, передает Otyrar.kz.

Внезапная смерть целой семьи потрясла жителей Шымкента. Женщина, мужчина и его пожилая мать скончались в квартире.

По словам соседей, 65-летняя пенсионерка переехала в этот дом несколько месяцев назад, жила одна. Невестка с сыном, скорее всего, приехали навестить родственницу.

"Она одна жила, трое погибли, они в гости к матери пришли в выходные", - говорит одна из жительниц дома.

Тела пожилой женщины, ее сына и его жены обнаружили спасатели, когда вскрыли дверь в квартиру.

Выяснилось, что 43-летняя невестка, почувствовав себя плохо, успела позвонить в скорую помощь. У нее кружилась голова, появилась тошнота.

Прибыв на вызов, медики не смогли попасть в квартиру, дверь была заперта. К приезду спасателей и полиции все трое уже были мертвы.

По предварительной версии, люди погибли от отравления угарным газом. Отопление в двухэтажке центральное. Возможно, причиной трагедии стала газовая колонка, установленная в ванной.

Тело пенсионерки нашли на диване, рядом с ней лежала невестка, сын был в коридоре недалеко от ванной комнаты.

В департаменте полиции Шымкента отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Точную причину смерти семьи определит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из квартир Аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены тела троих человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953976-poyavilis-podrobnosti-gibeli-tseloy-semi-v-shymkente/