Тела троих человек нашли в квартире в Шымкенте

В одной из квартир Аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены тела троих человек. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом, передает Otyrar.kz.
Звонок на пульт "103" поступил 30 января во второй половине дня. На место происшествия выехали также сотрудники оперативно-спасательного отряда.
Спасателям удалось вскрыть входную дверь с помощью специальных инструментов.
В квартире были обнаружены тела трех человек - 1978, 1957 и 1979 годов рождения.
Предварительной причиной смерти горожан, по данным издания, является отравление угарным газом.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работали 8 сотрудников и 2 единицы техники", - сообщили в ДЧС Шымкента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953733-tela-troih-chelovek-nashli-v-kvartire-v-shymkente/