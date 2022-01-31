Тела троих человек нашли в квартире в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В одной из квартир Аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены тела троих человек. Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом, передает Otyrar.kz.

Звонок на пульт "103" поступил 30 января во второй половине дня. На место происшествия выехали также сотрудники оп­еративно-спасательно­го отряда.

Спасателям удалось вскрыть входную дверь с помощью специальных инструментов.

В квартире были обнаружены тела трех человек - 19­78, 1957 и 1979 годов рождения.

Предварительной причиной смерти горожан, по данным издания, является отравление угарным газом.

"Назначена суде­бно-медицинская эксп­ертиза. На месте происшествия работали 8 сотрудни­ков и 2 единицы техн­ики", - сообщили в ДЧС Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953733-tela-troih-chelovek-nashli-v-kvartire-v-shymkente/