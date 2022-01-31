Тело пастуха и более 1000 погибших овец нашли на месте пожара в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: МЧС РК

В Туркестанской области при пожаре погибли более 1000 овец. Также на месте происшествия было обнаружено тело пастуха. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 31 января в 7.15 часов на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 5 км от села Алгабас Байдибекского района на территории крестьянского хозяйства загорелось двухэтажное строение для содержания домашнего скота.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

На первом этаже находился мелкий рогатый скот, на втором - сено.

Ферма располагается на расстоянии 40 км до ближайшей пожарной части. Огнеборцы доехали до места происшествия за 40 минут.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Пожаром было уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. Также спасатели обнаружили тело пастуха.

Ликвидировать возгорание удалось в 10.23 часов. Площадь пожара составила 781 кв. м. Причина сейчас устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953827-telo-pastuha-i-bolee-1000-pogibshih-ovets-nashli-na-meste-pozhara-v-turkestanskoy-oblasti/