СМИ сообщили о еще одном погибшем во время перестрелки на кыргызско-таджикской границе

Кыргызско-таджикская граница. Фото: Telegram/Sputnik Кыргызстан

Еще один человек погиб при столкновении на кыргызско-таджикской границе.

Им оказался 62-летний водитель кареты скорой помощи Абдулатиф Шарипов. Он погиб во время перестрелки, передает Telegram-канал Sputnik Таджикистан. Ранее сообщалось об одной жертве.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что сегодня, 28 января, в 11:00 часов по местному времени должна состояться встреча с таджикской стороной. На ней, по его словам, "должно решиться многое".

На данный момент ситуация под контролем.

По поручению президента Садыра Жапарова была создана комиссия для выяснения причин произошедшего, передает Sputnik Кыргызстан.

Ташиев сообщил, что с кыргызской стороны нет погибших среди военнослужащих и мирного населения.

А количество пострадавших достигло 11 человек. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила, что следит за обстановкой.

Напомним, перестрелка между кыргызской и таджикской стороной на границе произошла 27 января. Позже они договорились о прекращении огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953452-smi-soobschili-ob-esche-odnom-pogibshem-vo-vremya-perestrelki-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse/