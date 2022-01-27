Подросток из ЗКО пригрозил взорвать школу, в которой он "гнил" (видео)

Кадр из видео: соцсети

Подросток в социальных сетях пригрозил взорвать школу в селе Подстепное. Из учебного заведения были эвакуированы ученики и преподаватели. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Настоящий переполох для экстренных служб устроил 16-летний подросток. Юноша пожаловался в соцсетях на распутное поведение матери и пригрозил взорвать школу, в которой он "гнил". Также его не устраивало отношение одноклассников.

После чего произведена эвакуация учеников и педагогов из учебного заведения.

В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что на пульт 102 позвонила женщина, которая увидела сообщение школьника о заложенной бомбе.

На место прибыли сотрудники ДЧС, полиции, противопожарной службы и скорой помощи.

"Сообщение на пульт 102 поступило около 11 часов 25 января. В школу №1 села Подстепное Теректинского района ЗКО выехала следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 507 учеников и 30 преподавателей. Саперы обследовали школу, взрывного устройства обнаружено не было", - пояснили в полиции.

В ведомстве уточнили, что установили личность 16-летнего старшеклассника, опубликовавшего пост во "ВКонтакте". Сейчас проводятся проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953286-podrostok-iz-zko-prigrozil-vzorvat-shkolu-v-kotoroy-on-gnil-video/