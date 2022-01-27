Табун лошадей несколько часов вызволяли из обледенелого Иртыша в ВКО (видео)

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области спасатели несколько часов вызволяли 15 лошадей, застрявших на льду Иртыша. О спасательной операции сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС ВКО.

За помощью к спасателям обратилось крестьянское хозяйство. Как оказалось, в селе Актюба на островке поймы реки Иртыш паслись лошади, которые не смогли самостоятельно добраться до берега из-за вышедшей из-подо льда воды.

"Лошади зашли на лед по привычке, а он оказался тонким - до берега им было не добраться", - объяснили в ДЧС.

Сначала животные отреагировали на спасателей с опаской, но сотрудники приманили их сеном и по одной, с помощью спасательных веревок, выманили на безопасное место. Спасение лошадей заняло не один час.

"В последние минуты лошади уже проявили доверие к спасателям и операция благополучно завершилась", - отметили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953184-tabun-loshadey-neskolko-chasov-vyzvolyali-iz-obledenelogo-irtysha-v-vko-video/