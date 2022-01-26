Крупный пожар произошел в центре Алматы (видео)

Кадр из видео. Источник: ДЧС Алматы

Сегодня вечером в центре Алматы произошел крупный пожар. Огонь с горящего трехэтажного здания чуть не перекинулся на рядом расположенный банк, передает NUR.KZ cсо ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошел в вечернее время в трехэтажном здании по улице Толе би, 177.

"По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем мансардного этажа нефункционирующего двухэтажного здания с переходом на кровлю. Создалась угроза распространения огня на рядом стоящее здание банка", – сообщили в ДЧС.

Примерно через час пожар был локализован и ликвидирован, угрозы распространения огня на здание банка удалось избежать. Спасатели начали разбор конструкций.

На месте работают 10 единиц техники, 50 личного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953164-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-tsentre-almaty-video/