Как минимум семь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки

Территория стадиона "Олембе" после давки. Фото: twitter.com/lucienbodo

Перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка возле стадиона. В результате происшествия погибли не менее семи человек.

В аккаунте LSI AFRICA в Twitter сообщается, что, по неофициальным данным, в давке перед матчем у входа в стадион "Олембе" погибли семь человек. Всех пострадавших в происшествии доставили в больницу Мессасси.

Как пишет RFI, в давке погибли от шести до восьми человек, среди жертв – шестилетний ребенок.

Давка произошла из-за того, что болельщики пытались пройти на стадион, а охрана не смогла организовать проход и сдержать толпу. В результате некоторые люди стали падать, а другие наступали на них.

Ранее в Индии во время религиозного праздника в давке погибли 12 человек, еще 13 пострадали. По словам полицейского, давку мог спровоцировать спор, в результате которого присутствующие стали толкать друг друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952832-kak-minimum-sem-chelovek-pogibli-v-davke-pered-matchem-kubka-afriki/