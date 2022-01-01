12 человек погибли в давке во время религиозного праздника в Индии

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Трагедия произошла в индийском штате Джамму и Кашмир в ночь на 1 января. Не менее 12 человек погибли, еще 13 пострадали в давке.

Инцидент произошел в окрестностях святилища Вайшно-Деви близ города Катра пишет Нindustan Times. Сообщается, что давка была вызвана наплывом паломников.

Начальник полиции штата сообщил о 12 жертвах и 13 раненых. По его словам, давку мог спровоцировать спор, в результате которого присутствующие стали толкать друг друга.

В настоящий момент паломничество к храму приостановлено.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать материальную помощь. В офисе губернатора штата Джамму и Кашмир Маноджа Синха также пообещали помочь родным погибших.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения, состояние некоторых признали тяжелым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949554-12-chelovek-pogibli-v-davke-vo-vremya-religioznogo-prazdnika-v-indii/