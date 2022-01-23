Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

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Завтра, 24 января, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе области -сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Уральске 24 января ночью и утром ожидается туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области и в Кызылорде, на западе, юге Карагандинской области, а также на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области и в областном центре Петропавловске в понедельник, 24 января, ожидается туман.

В горных и предгорных районах Жамбылской области в ближайшие три дня, с 24 по 26 января, ожидается туман, 25 и 26 января - сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. 24 января на юго-востоке области и в горных районах ожидается гололед, а в областном центре - туман.

Синоптики также рассказали, какая погода ожидается завтра в трех самых больших городах страны.

В столице в понедельник, 24 января, будет облачно, без осадков, столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов морозу.

Алматинцам синоптики обещают снег, температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0 до минус градусов.

В Шымкенте завтра ожидается плюсовая температура - столбики термометров поднимутся до 3-5 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952540-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-shesti-regionah-kazahstana/