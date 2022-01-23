Землетрясение произошло в 10 километрах от Алматы

Сегодня, 23 января, в 16.01 в 10 километрах от южной столицы на территории Алматинской области произошло землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 9,9 км на юг от Алматы.
- Энергетический класс землетрясения - 8.0.
- Магнитуда MPV - 3.1.
- Координаты эпицентра - 43.11° с.ш. 76.90° в.д.
- Глубина - 10 км.
- Ощутимость - 2 балла в ущелье Алма-Арасан.
"По получении информации департаментом оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях", - говорится в сообщении ведомства.
К данному часу информация о разрушениях и жертвах не поступала.
Спасатели также напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома - толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Обстановка в Алматы и пригороде остается стабильной, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается.
"Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало. На гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено", - добавили в ДЧС южной столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952536-zemletryasenie-proizoshlo-v-10-kilometrah-ot-almaty/