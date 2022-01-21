Разлив нефти в Перу после извержения вулкана привел к экологической катастрофе

Разлив нефти в Перу привел к катастрофе. Фото: Klebher Vasquez/Anadolu Agency via Getty Images

Власти Перу заявили, что разлив нефти у побережья страны после извержения вулкана Тонга вызвал экологическую катастрофу, передает BBC.

Вызванные извержением вулкана Тонга волны ударились о танкер и стали причиной утечки более шести тысяч баррелей нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилье. Нефть разлилась почти на 18 тысяч квадратных километров.

Отмечается, что власти страны уже закрыли три пляжа, которые пострадали из-за разлива, и сообщили о гибели десятка животных, оставшихся под нефтью.

"Это самая страшная экологическая катастрофа, которая произошла вблизи Лимы за последнее время и нанесла серьезный ущерб сотням рыбацких семей", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Перу.

Напомним, последствия цунами из-за извержения подводного вулкана у островов Тонга ощутили по всему миру. На юго-востоке Японии на побережье островов Амами высота волн цунами составляла 1,2 метра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952374-razliv-nefti-v-peru-posle-izverzheniya-vulkana-privel-k-ekologicheskoy-katastrofe/