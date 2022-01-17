Последствия цунами из-за извержения подводного вулкана у островов Тонга ощутили по всему миру

Цунами в США, вызванные извержением вулкана на острове Тонга. Фото: кадр из видео

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Полинезии спровоцировало появление мощных цунами. В некоторых районах высота волн достигала 1,2 метра, передает DW.

В результате извержения вулкана королевство Тонга покрылось серым вулканическим пеплом. Кроме того, были разрушены несколько домов, повреждены транспорт и инфраструктура. Жертв и пострадавших нет, в целом ситуация стабильная, отмечают в правительстве Новой Зеландии.

А в Независимом государстве Самоа сотни семей были эвакуированы на южной стороне острова Савайи из-за мощных волн цунами, которые образовались в результате извержения подводного вулкана.

На юго-востоке Японии на побережье островов Амами высота волн цунами составляла 1,2 метра.

Власти Австралии предупредили жителей регионов на юго-восточном побережье страны о возможном цунами.

Огромные волны также ударили по островам Фиджи, Самоа, побережью Перу, стали причиной наводнения в городе Санта-Круз в Калифорнии и на японском острове Хоккайдо.

Ранее стало известно, что два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951454-posledstviya-tsunami-iz-za-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-u-ostrovov-tonga-oschutili-po-vsemu-miru/