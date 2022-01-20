ДЧС обратился к алматинцам из-за опасности схода лавин

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В горах Алматы объявлено штормовое предупреждение на 20-21 января - из-за неустойчивого снежного покрова здесь возможен сход лавин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС города.

"В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 20-21 января возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода снежных лавин. Будьте осторожны в горах!" - говорится в сообщении ДЧС.

Алматинцев просят воздержаться от походов в горы и соблюдать правила личной безопасности.

Кроме того, спасатели дали горожанам ряд рекомендаций:

в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;

если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне;

если вы уже в горах, будьте внимательны и следите за изменением погодных условий;

если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти - это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

не откладывайте возвращение домой на позднее время суток - вы можете не найти обратный маршрут;

в рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие GPS-навигаторов;

ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;

крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952070-dchs-obratilsya-k-almatintsam-iz-za-opasnosti-shoda-lavin/